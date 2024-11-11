Карраскаль: классно, что в РПЛ собралось столько колумбийцев

«С Кордобой мы друзья. Много времени проводим с ним в сборной, пересекаемся в России, часто общаемся. Но с Кастаньо, Барриосом, Кассьеррой у меня тоже хорошие отношения. Классно, что столько колумбийцев собралось в РПЛ!
Он лучший нападающий РПЛ сейчас? В РПЛ много сильных нападающих. У Тюкавина есть хорошие качества и впереди большое будущее. Кассьерра и Кордоба — тоже в топе. Джон всегда сфокусирован на работе и за счет этого стабильно держит высокий уровень», — сказал Карраскаль.
В этом сезоне в РПЛ выступает шесть колумбийцев — больше, чем когда-либо в истории РПЛ. По количеству легионеров в РПЛ из дальнего зарубежья Колумбия уступает только Аргентине (11) и Бразилии (28).
Карраскаль выступает в РПЛ с февраля 2022 года. На его счету 72 матча, в которых он забил 9 мячей и 12 голевых передач. Летом 2023 года Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо».