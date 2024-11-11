Бывший капитан сборной России получил более двух тысяч штрафов за нарушение ПДД

С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года Джикия был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тыс. руб. Таким образом, футболист за последние 3,5 года на своем Mini Cooper JCW нарушал ПДД в среднем 1,6 раза в день.
Большую часть своих штрафов (1915) Джикия получил за превышение скоростного режима. 138 штрафов он получил за непристегнутый ремень безопасности, еще 45 — за несоблюдение требований знаков или разметки. Отмечается, что 44 штрафа на общую сумму 35 тыс. рублей до сих пор остаются неоплаченными.
В сентябре этого года Джикия подписал контракт с подмосковными «Химками». Он провел за клуб четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Сообщалось, что зарплата 30-летнего защитника в «Химках» составляет 4,5 млн рублей в месяц.
На счету Джикии также 44 матча за сборную России, в которых он забил два мяча. Шесть матчей за национальную команду защитник провел с капитанской повязкой.