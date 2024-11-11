Бывший капитан сборной России получил более двух тысяч штрафов за нарушение ПДД

С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года Джикия был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тыс. руб. Таким образом, футболист за последние 3,5 года на своем Mini Cooper JCW нарушал ПДД в среднем 1,6 раза в день.