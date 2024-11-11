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Бывший капитан сборной России получил более двух тысяч штрафов за нарушение ПДД

Бывший капитан сборной России Георгий Джикия получил более двух тысяч штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Постньюс.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года Джикия был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тыс. руб. Таким образом, футболист за последние 3,5 года на своем Mini Cooper JCW нарушал ПДД в среднем 1,6 раза в день.

Большую часть своих штрафов (1915) Джикия получил за превышение скоростного режима. 138 штрафов он получил за непристегнутый ремень безопасности, еще 45 — за несоблюдение требований знаков или разметки. Отмечается, что 44 штрафа на общую сумму 35 тыс. рублей до сих пор остаются неоплаченными.

В сентябре этого года Джикия подписал контракт с подмосковными «Химками». Он провел за клуб четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Сообщалось, что зарплата 30-летнего защитника в «Химках» составляет 4,5 млн рублей в месяц.

На счету Джикии также 44 матча за сборную России, в которых он забил два мяча. Шесть матчей за национальную команду защитник провел с капитанской повязкой.

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