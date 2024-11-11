Артем Дзюба: вижу себя Бэтменом, Суперменом и Веномом

— Видишь себя тренером?
— Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.
— А Веномом?
— Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И всё, что плохое иногда говорю, — это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел, — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».
Бэтмен, Супермен и Веном — это популярные персонажи комиксов и супергеройских фильмов. Первые двое относятся к вселенной DC Comics. Веном относится к вселенной Marvel и в отличие от Бэтмена и Супермена, представляет собой антигероя.
В этом сезоне 36-летний Дзюба провел восемь матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 22 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».