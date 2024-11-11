Артем Дзюба: вижу себя Бэтменом, Суперменом и Веномом

В этом сезоне 36-летний Дзюба провел восемь матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).