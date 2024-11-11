Игрок «Спартака» Бонгонда: Я не знаю, кто такой Дзюба

«Готовился ли “Спартак” персонально к Дзюбе? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете — я играю за “Спартак”. Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке. Я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде», — приводит слова конголезца «РБ Спорт».