10 ноября «Спартак» с крупным счетом переиграл «Акрон» в рамках 15-го тура чемпионата России. Кроме игрока сборной ДР Конго, дублем отметился костариканский форвард Манфред Угальде.
«Готовился ли “Спартак” персонально к Дзюбе? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете — я играю за “Спартак”. Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке. Я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде», — приводит слова конголезца «РБ Спорт».
Артем Дзюба — лучший бомбардиров чемпионатов России (163 мяча). Также 36-летний нападающий совместно с Александром Кержаковым делит первое место по числу забитых мячей в составе сборной России.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке.