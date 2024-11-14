Футболист «Акрона» боится водки

«Да, уже несколько блюд русской кухни успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется… Похоже не пирог. Пирожки? Скорее всего. Пробовал ли я водку? Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, то я сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее», — сказал Чибота.
Мавис Чибота перешел в «Акрон» в сентябре этого года из тель-авивского «Хапоэля». За российский клуб 28-летний конголезец провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 22 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».