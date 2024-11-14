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Футболист «Акрона» боится водки

Нападающий тольяттинского «Акрона» Мавис Чибота в интервью «ВсеПроСпорт» рассказал, что после приезда в Россию боится пробовать водку.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

«Да, уже несколько блюд русской кухни успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется… Похоже не пирог. Пирожки? Скорее всего. Пробовал ли я водку? Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, то я сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее», — сказал Чибота.

Мавис Чибота перешел в «Акрон» в сентябре этого года из тель-авивского «Хапоэля». За российский клуб 28-летний конголезец провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 22 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».

Спартак
4:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Манфред Угальде)
28′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
58′
Тео Бонгонда
(Кристофер Мартинс)
63′
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Кристофер Мартинс
80′
29
Рикарду Мангаш
8
Маркиньос
80′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
90′
28
Даниил Зорин
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
6
Максим Кузьмин
59′
7
Кирилл Данилин
14
Владимир Хубулов
59′
17
Солтмурад Бакаев
86′
86′
77
Константин Савичев
67′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
59′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
67′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
7
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь