Футболист «Акрона» боится водки

«Да, уже несколько блюд русской кухни успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется… Похоже не пирог. Пирожки? Скорее всего. Пробовал ли я водку? Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, то я сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее», — сказал Чибота.