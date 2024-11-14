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Глушаков пообещал вернуться в «Спартак» и выиграть чемпионство

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков пообещал вернуться в клуб и принести ему еще один чемпионский титул. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне 37-летний полузащитник принял участие в матче памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо».

«Испытываю замечательные чувства, вновь надевая футболку “Спартака”. Что ни на есть родное. Я вернусь, обещаю, чтобы взять чемпионство со “Спартаком”, — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2016/17 Глушаков в статусе капитана команды помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.

На данный момент Глушаков является действующим футболистом «Химок», за которые в этом сезоне провел восемь матчей. В октябре полузащитник был отстранен от тренировок с первой командой. После этого Глушаков сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиге и будет играть за команду «СКА-Ростов», которая принадлежит рэперу Василию Вакуленко, более известному под сценическим именем Баста.

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