Глушаков пообещал вернуться в «Спартак» и выиграть чемпионство

Накануне 37-летний полузащитник принял участие в матче памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо».
«Испытываю замечательные чувства, вновь надевая футболку “Спартака”. Что ни на есть родное. Я вернусь, обещаю, чтобы взять чемпионство со “Спартаком”, — сказал Глушаков.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2016/17 Глушаков в статусе капитана команды помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.
На данный момент Глушаков является действующим футболистом «Химок», за которые в этом сезоне провел восемь матчей. В октябре полузащитник был отстранен от тренировок с первой командой. После этого Глушаков сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиге и будет играть за команду «СКА-Ростов», которая принадлежит рэперу Василию Вакуленко, более известному под сценическим именем Баста.