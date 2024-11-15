Алексей Батраков не согласен с мнением, что «разрывает» РПЛ

«Насчет “разрываю” не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной — подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», — сказал Алексей Батраков в интервью РИА Новости.
Также Батраков ответил на вопрос, нужна ли профессиональному футболисту помощь психолога даже в рядовых моментах, учитывая повышенное внимание.
«К психологам я отношусь положительно, но сам еще не пользовался их услугами. Считаю, это нормально — опытный специалист может помочь, особенно молодому футболисту, справиться с давлением и славой», — ответил юный лидер железнодорожников.
После первого круга «Локомотив» с 34 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая на два очка от «Зенита» и на три — от лидирующего «Краснодара».