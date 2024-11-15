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Алексей Батраков не согласен с мнением, что «разрывает» РПЛ

19-летний футболист «Локомотива» в 14 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

«Насчет “разрываю” не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной — подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», — сказал Алексей Батраков в интервью РИА Новости.

Также Батраков ответил на вопрос, нужна ли профессиональному футболисту помощь психолога даже в рядовых моментах, учитывая повышенное внимание.

«К психологам я отношусь положительно, но сам еще не пользовался их услугами. Считаю, это нормально — опытный специалист может помочь, особенно молодому футболисту, справиться с давлением и славой», — ответил юный лидер железнодорожников.

После первого круга «Локомотив» с 34 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая на два очка от «Зенита» и на три — от лидирующего «Краснодара».

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7011 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Пятибратов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
29′
Алексей Батраков
90+2′
Факел
Евгений Марков
(Алексей Каштанов)
84′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
73′
6
Дмитрий Баринов
80′
83
Алексей Батраков
75′
7
Эдгар Севикян
59′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
71′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
59′
8
Владислав Сарвели
90′
94
Артем Тимофеев
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
24′
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
5
Табо Селе
46′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
60′
20
Евгений Марков
7
Мохамед Браими
46′
17
Николай Гиоргобиани
21
Михаил Щетинин
46′
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
64
Андрей Ивлев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
14
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь