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Алексей Батраков назвал Дзюбу великим игроком

19-летний лидер московского «Локомотива» высказался о бывшем партнере по команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Артем Дзюба играл за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года. За полтора сезона в составе железнодорожников форвард провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.

«Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя — тогда все получится», — сказал Батраков в интервью РИА Новости.

«Я летом думал, что кто-то из трех футболистов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов или Артем Дзюба, останется. Видимо, не договорились с клубом, вышло как вышло. Сейчас в “Локомотиве” хорошая атмосфера, и мы движемся практически тем же составом, какой и был на сборах», — добавил молодой футболист.

После первого круга Алексей Батраков с 10 забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-лиги. «Локомотив» с 34 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая на два очка от «Зенита» и на три — от лидирующего «Краснодара».

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