Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь «Спартака» рассказал о реакции команды на уход Амарала

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко в интервью «Чемпионату» высказался об отставке Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

«После игры с “Акроном” он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему. Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе.

Какое он оставил впечатление? Всегда был с командой. С ним можно было поговорить на любую тему. Хотя в то же время не могу сказать, что мы много общались. Показался порядочным человеком. Общались на английском.

Странно ли то, что в “Спартаке” спортивные директоры толком не задерживаются? Не могу ответить, потому что мы не знаем всей сути. Нам известно то же самое, что и вам. Игроков особо не посвящают. Да, есть контакт с генеральным директором, есть капитанский совет, но мы такие вещи не обсуждаем», — сказал Максименко.

За последние шесть лет в «Спартаке» сменилось шесть спортивных директоров. Томаш Амарал пришел на эту должность в январе, сменив англичанина Пола Эшуорта. 10 ноября был официально объявлено, что 33-летний португалец покидает клуб.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь