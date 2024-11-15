Вратарь «Спартака» рассказал о реакции команды на уход Амарала

«После игры с “Акроном” он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему. Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе.



Какое он оставил впечатление? Всегда был с командой. С ним можно было поговорить на любую тему. Хотя в то же время не могу сказать, что мы много общались. Показался порядочным человеком. Общались на английском.



Странно ли то, что в “Спартаке” спортивные директоры толком не задерживаются? Не могу ответить, потому что мы не знаем всей сути. Нам известно то же самое, что и вам. Игроков особо не посвящают. Да, есть контакт с генеральным директором, есть капитанский совет, но мы такие вещи не обсуждаем», — сказал Максименко.