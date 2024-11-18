«Когда пошел не в отца». Соболев показал крутой гол своего сына

Семилетний Сергей прошел через все поле, обыграл троих соперников и забил гол, который помог его команде сравнять счет. На видео наложена дорожка с голосом каталонского комментатора Хоакима Марии Пуйаля, который стал известен широкой публике благодаря фразе Encara Messi (кат. — по-прежнему Месси).