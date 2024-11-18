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«Когда пошел не в отца». Соболев показал крутой гол своего сына

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в соцсетях гол своего сына в матче за детскую команду.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Семилетний Сергей прошел через все поле, обыграл троих соперников и забил гол, который помог его команде сравнять счет. На видео наложена дорожка с голосом каталонского комментатора Хоакима Марии Пуйаля, который стал известен широкой публике благодаря фразе Encara Messi (кат. — по-прежнему Месси).

Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В этом сезоне 27-летний нападающий провел за «Зенит» девять матчей в РПЛ, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

За две недели до перехода в «Зенит» Соболев попал в скандал из-за своего сына, который в прямой трансляции на Twitch назвал «Зенит» бомжами.

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