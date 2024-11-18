CAS удовлетворил иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола

В 2023 году тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ. Заседание по иску Тимощука в CAS на решение УАФ прошло 22 апреля.
«Есть факт, что Тимощук работает в другой стране, в российском футболе. Но РФС не отстранен ФИФА и УЕФА от деятельности, а по-прежнему является членом этих организаций. И в этой связи, если бы CAS принял другое решение, то оно было бы чисто политическим, а не основано на спортивных принципах и законах. Так что решение очень хорошее, справедливое и правильное», — передает ТАСС слова бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова.
Анатолий Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины.
С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды становился чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
Тимощук в 2007—2009 и 2013−2015 годах играл за «Зенит», а с 2017 года входит в тренерский штаб петербургской команды.