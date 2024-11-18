CAS удовлетворил иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола

«Есть факт, что Тимощук работает в другой стране, в российском футболе. Но РФС не отстранен ФИФА и УЕФА от деятельности, а по-прежнему является членом этих организаций. И в этой связи, если бы CAS принял другое решение, то оно было бы чисто политическим, а не основано на спортивных принципах и законах. Так что решение очень хорошее, справедливое и правильное», — передает ТАСС слова бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова.