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CAS удовлетворил иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) в марте 2022 года лишил Анатолия Тимощука лицензии уровня Pro и всех завоеванных на Украине титулов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В 2023 году тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ. Заседание по иску Тимощука в CAS на решение УАФ прошло 22 апреля.

«Есть факт, что Тимощук работает в другой стране, в российском футболе. Но РФС не отстранен ФИФА и УЕФА от деятельности, а по-прежнему является членом этих организаций. И в этой связи, если бы CAS принял другое решение, то оно было бы чисто политическим, а не основано на спортивных принципах и законах. Так что решение очень хорошее, справедливое и правильное», — передает ТАСС слова бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова.

Анатолий Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины.

С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды становился чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Тимощук в 2007—2009 и 2013−2015 годах играл за «Зенит», а с 2017 года входит в тренерский штаб петербургской команды.

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