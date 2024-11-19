Представитель Батракова ответил, когда игрок купит Rolls-Royce

19-летний Алексей Батраков после первого круга с 10 забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-лиги. «Локомотив» с 34 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая на два очка от «Зенита» и на три — от лидирующего «Краснодара».
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.
«Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в “Локомотиве”» — приводит слова Кузьмичева «РИА Новости Спорт», отвечавшего на вопрос, какую зарплату будет получать Батраков, учитывая, что летом клуб ввел потолок зарплат.
«Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только, когда его нет на поле, но и когда его с позиции десятого номера опускают в опорную зону, и игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», — добавил Кузьмичев.
Также Кузьмичев ответил на вопрос о том, когда Батраков купит себе Rolls-Royce и часы за 10 миллионов.
«Рано или поздно этот момент настанет. Они все взрослеют. Всегда хочется красиво одеваться, стильно выглядеть. А часы — это очень важный аксессуар для мужчины. Но это наступит не раньше, чем когда он уверенно решит все бытовые вопросы, касающиеся семьи и его лично».