Представитель Батракова ответил, когда игрок купит Rolls-Royce

«Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только, когда его нет на поле, но и когда его с позиции десятого номера опускают в опорную зону, и игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», — добавил Кузьмичев.