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Агент защитника «Ростова» подтвердил интерес французского клуба

Защитник «Ростова» Умар Сако попал в сферу интересов французского «Бреста».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fcrostov_official

Футбольный агент Нассер Диалло прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, защитнику «Ростова» Умару Сако, со стороны французского «Бреста». Ранее об интересе «Бреста» к Сако сообщили африканские СМИ.

«Интерес от “Бреста” есть, но мы пока ничего не решили», — приводит слова Диалло Sport24.

Игрок сборной Нигера по футболу Умар Сако перешел в команду Валерия Карпина из болгарского клуба «Арда» в январе 2024 года. Во всех турнирах центральных защитник провел за «Ростов» 34 матча, в его активе одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

«Брест» в минувшем сезоне впервые в своей истории стал призером национального чемпионата, завоевав бронзовые медали. В новом сезоне подопечные Эрика Руа занимают 12-е место в турнирной таблице после 11 туров. Зато «Брест» удачно стартовал в Лиге чемпионов — после 4 игр «пираты» набрали 10 очков и уступают в общей таблице лишь «Ливерпулю», «Спортингу» и «Монако».

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