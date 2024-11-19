Агент защитника «Ростова» подтвердил интерес французского клуба

«Брест» в минувшем сезоне впервые в своей истории стал призером национального чемпионата, завоевав бронзовые медали. В новом сезоне подопечные Эрика Руа занимают 12-е место в турнирной таблице после 11 туров. Зато «Брест» удачно стартовал в Лиге чемпионов — после 4 игр «пираты» набрали 10 очков и уступают в общей таблице лишь «Ливерпулю», «Спортингу» и «Монако».