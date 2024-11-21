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Тикнизян рассказал, что его финансами распоряжается жена

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о сумме, которую тратит в месяц на себя и свою семью. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Мне без разницы, кто на какую сумму живет. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на все. Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100−150 тыс. рублей», — сказал Тикнизян.

В ноябре 2023 года Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной. В мае этого года у пары родился сын Леон.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В этом сезоне на счету 25-летнего защитника 19 матчей за «железнодорожников», в которых он забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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