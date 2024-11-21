Тикнизян рассказал, что его финансами распоряжается жена

«Мне без разницы, кто на какую сумму живет. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на все. Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100−150 тыс. рублей», — сказал Тикнизян.