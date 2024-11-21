Газзаев: Проклятие «Динамо» существует, я в этом убежден

«Я в это верю. Проклятие это существует. В 1979 году, когда сняли с поста главного тренера Александра Александровича Севидова, великолепного тренера, у нас была команда, готовая выиграть чемпионат. Нам до начала чемпионата все отдавали первое место. Семь игроков — кандидаты в национальную сборную СССР! Это была действительно машина — не оставляли ничего от соперника. И что? По доносу Севидова убрали. Команда была в Америке, были коммерческие матчи, Севидов встретился со своим товарищем, евреем-эмигрантом. Тот открыл свой магазин, пригласил к себе, спокойно все поехали, в том числе и сопровождающий из “органов”. И по приезду написал донос, что Севидов встречался с сионистом. В общем, убивайте, расстреливайте человека и так далее», — приводит слова Газзаева «КП Спорт».
«Прямо перед началом сезона тренера снимают. Команды, которая была готова выиграть не только национальное первенство, но и что-то в Европе, не стало. Тогда его супруга прокляла “Динамо”. Вот это проклятие существует по сей день, я в этом убежден», — отметил экс-игрок «Динамо».
Футболисты «Динамо» в последний раз побеждали в национальном первенстве в 1976 году. В минувшем сезоне бело-голубые лидировали перед последним туре, в котором для завоевания титула достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром». Однако подопечные Марцела Лички уступили и завершили сезон лишь на третьем месте, пропустив вперед в турнирной таблице «Зенит» и «Краснодар».
Валерий Газзаев, которому в этом году исполнилось 70 лет, выступал за «Динамо» с 1979 по 1985 год. Также нападающий выступал за «Спартак» (Орджоникидзе), ростовский СКА, «Локомотив» и тбилисское «Динамо». В активе Газзаева 8 матчей и 4 забитых мяча за сборную СССР.