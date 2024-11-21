Газзаев: Проклятие «Динамо» существует, я в этом убежден

«Я в это верю. Проклятие это существует. В 1979 году, когда сняли с поста главного тренера Александра Александровича Севидова, великолепного тренера, у нас была команда, готовая выиграть чемпионат. Нам до начала чемпионата все отдавали первое место. Семь игроков — кандидаты в национальную сборную СССР! Это была действительно машина — не оставляли ничего от соперника. И что? По доносу Севидова убрали. Команда была в Америке, были коммерческие матчи, Севидов встретился со своим товарищем, евреем-эмигрантом. Тот открыл свой магазин, пригласил к себе, спокойно все поехали, в том числе и сопровождающий из “органов”. И по приезду написал донос, что Севидов встречался с сионистом. В общем, убивайте, расстреливайте человека и так далее», — приводит слова Газзаева «КП Спорт».