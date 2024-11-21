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РФС открыл вакансию оператора видеоповторов VAR

Российский футбольный союз (РФС) ищет сотрудника на должность оператора видеоповторов VAR (Replay Operator).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующая вакансия появилась на специализированном сайте 19 ноября. Откликнуться на нее и помогать работать на VAR на матчах РПЛ, Кубка России и ФНЛ может любой желающий.

Требования к потенциальному кандидату:

  • навыки пользователя ПК (продвинутый уровень);
  • базовое понимание футбола;
  • технический склад ума;
  • быстрота реакции и мышления, внимание к деталям;
  • опыт работы с системами видеомонтажа, на телевидении или в судействе футбольных соревнований любого уровня;
  • английский язык (В1).

Вакансия предусматривает прохождение серии семинаров и учебно-тренировочных сборов в течение 4−6 месяцев с момента трудоустройства. Заработная плата не указана.

Ранее Metaratings рассказал, сколько арбитры зарабатывают на играх РПЛ и Кубка России. В частности, судья на VAR за матч получает 100 тыс. рублей, его помощники — по 50 тыс. рублей.

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