РФС открыл вакансию оператора видеоповторов VAR

Соответствующая вакансия появилась на специализированном сайте 19 ноября. Откликнуться на нее и помогать работать на VAR на матчах РПЛ, Кубка России и ФНЛ может любой желающий.
Требования к потенциальному кандидату:
- навыки пользователя ПК (продвинутый уровень);
- базовое понимание футбола;
- технический склад ума;
- быстрота реакции и мышления, внимание к деталям;
- опыт работы с системами видеомонтажа, на телевидении или в судействе футбольных соревнований любого уровня;
- английский язык (В1).
Вакансия предусматривает прохождение серии семинаров и учебно-тренировочных сборов в течение 4−6 месяцев с момента трудоустройства. Заработная плата не указана.
Ранее Metaratings рассказал, сколько арбитры зарабатывают на играх РПЛ и Кубка России. В частности, судья на VAR за матч получает 100 тыс. рублей, его помощники — по 50 тыс. рублей.