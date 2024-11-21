Глушаков: отдал бы сына в «Спартак», но супруга играет за ЦСКА

«С удовольствием отдал бы сына в академию “Спартака”. Но у меня супруга играет за ЦСКА. Решающее слово всегда за мной. Но еще есть человек (сын), который сам выберет, куда он пойдет. Поэтому нужно прививать традиции с детства. Будем его переодевать, переобувать в правильные и нужные цвета — красно-белые», — сказал Глушаков.