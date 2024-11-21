Глушаков: отдал бы сына в «Спартак», но супруга играет за ЦСКА

8 октября в семье 37-летнего футболиста родился мальчик, которого назвали Данилом.
«С удовольствием отдал бы сына в академию “Спартака”. Но у меня супруга играет за ЦСКА. Решающее слово всегда за мной. Но еще есть человек (сын), который сам выберет, куда он пойдет. Поэтому нужно прививать традиции с детства. Будем его переодевать, переобувать в правильные и нужные цвета — красно-белые», — сказал Глушаков.
В мае 2021 года Глушаков женился на полузащитнице ЦСКА Ксении Коваленко, в активе которой 13 матчей за женскую сборную России. За два месяца до этого у пары родилась дочь Мила. У Глушакова также есть две дочери от первого брака.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 23 матча и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2016/17 Глушаков помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.
На данный момент Глушаков является действующим футболистом «Химок», за которые в этом сезоне провел восемь матчей. В октябре полузащитник был отстранен от тренировок с первой командой. После этого Глушаков сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиге и будет играть за команду «СКА-Ростов», которая принадлежит рэперу Василию Вакуленко, более известному под сценическим именем Баста.