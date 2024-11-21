Газизов: Когда я пришел в «Спартак», мне сказали убрать Тедеско

«Зачем мне увольнять его? Мы с ним идем на первом месте, для чего мне отправлять его в отставку? Да мне первое место было нужно! Зачем мне влиять там на что‑то? У меня же там все прописано. Победа в чемпионате — плюс 50 миллионов. Мне ничего не надо было, у меня и так была нормальная зарплата. Я был защищен в этом плане абсолютно. Поэтому и была уверенность во всем. Тедеско — очень грамотный тренер. Со своим колоритом. Ну и что? Это мне неважно. Чемпионами надо быть, вот это важно», — добавил Газизов.