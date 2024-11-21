Газизов: Когда я пришел в «Спартак», мне сказали убрать Тедеско

«Тедеско привел Томас Цорн. И когда я пришел, мне начали говорить, что надо его убрать. Я же хотел оставить. Говорю: “Давайте посмотрим”. Видно же, что он грамотный специалист. Кто говорил? Не Федун, а от, кто тогда всем руководил. Зарема Салихова? Называть имена будет некорректно. Факт в том, что мне прямо сказали, что Доменико надо убрать, так как это человек Томаса. А я подумал: какая разница? В итоге Тедеско оказался неплохим тренером, очень коммуникабельным. Понятно, у нас не вышло с ним сильного контакта, но претензий по работе у меня не было», — цитирует Газизова «Матч ТВ».
«Зачем мне увольнять его? Мы с ним идем на первом месте, для чего мне отправлять его в отставку? Да мне первое место было нужно! Зачем мне влиять там на что‑то? У меня же там все прописано. Победа в чемпионате — плюс 50 миллионов. Мне ничего не надо было, у меня и так была нормальная зарплата. Я был защищен в этом плане абсолютно. Поэтому и была уверенность во всем. Тедеско — очень грамотный тренер. Со своим колоритом. Ну и что? Это мне неважно. Чемпионами надо быть, вот это важно», — добавил Газизов.
Доменико Тедеско, в данный момент тренирующий сборную Бельгии, возглавлял «Спартак» с октября 2019 по июнь 2021 года и привел московскую команду к серебряным медалям Российской Премьер-лиги в сезоне‑2020/21.