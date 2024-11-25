Дзюба: когда Генич что-то про псину вякает, это смешно

Ранее Дзюба публично раскритиковал работу комментаторов отметив, что они не могут давать оценку эпизоду из-за того, что не играли в футбол на высоком уровне. Генич ответил, что «ни одна футбольная псина» не поставит под сомнение его футбольную карьеру.
«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — сказал Дзюба.
Генич, как и Дзюба, является воспитанником московского «Спартака». Большую часть футбольной карьеры он провел в подмосковных «Химках» и пермском «Амкаре». В 2000 году Генич стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» Второго дивизиона. В ноябре 2003 года его гол в ворота «Факела» (2:0) вывел «Амкар» в РПЛ. В 2006 году Генич завершил игровую карьеру в возрасте 28 лет, не сумев полностью оправиться от разрыва крестообразной связки.
В этом сезоне 36-летний Дзюба провел девять матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).