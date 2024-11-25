Дзюба: когда Генич что-то про псину вякает, это смешно

«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — сказал Дзюба.