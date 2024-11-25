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Дзюба: когда Генич что-то про псину вякает, это смешно

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что больше не готов поддерживать общение с футбольным комментатором Константином Геничем. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Дзюба публично раскритиковал работу комментаторов отметив, что они не могут давать оценку эпизоду из-за того, что не играли в футбол на высоком уровне. Генич ответил, что «ни одна футбольная псина» не поставит под сомнение его футбольную карьеру.

«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — сказал Дзюба.

Генич, как и Дзюба, является воспитанником московского «Спартака». Большую часть футбольной карьеры он провел в подмосковных «Химках» и пермском «Амкаре». В 2000 году Генич стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» Второго дивизиона. В ноябре 2003 года его гол в ворота «Факела» (2:0) вывел «Амкар» в РПЛ. В 2006 году Генич завершил игровую карьеру в возрасте 28 лет, не сумев полностью оправиться от разрыва крестообразной связки.

В этом сезоне 36-летний Дзюба провел девять матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

Рубин
3:0
Первый тайм: 2:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 6496 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Заур Тедеев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
10′
Мирлинд Даку
20′
Джоэль Фамейе
88′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
23
Руслан Безруков
63′
27
Алексей Грицаенко
71
Константин Нижегородов
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
5′
8
Богдан Йочич
78′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
74′
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
90′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
78′
20
Джоэль Фамейе
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
14
Владимир Хубулов
15
Стефан Лончар
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
4
Пауло Витор
34′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
82′
10
Максим Палиенко
7
Кирилл Данилин
58′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь