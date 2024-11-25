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Кержаков назвал фигурное катание самым токсичным видом спорта

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в новом выпуске шоу «Каждый третий» высказал мнение, что фигурное катание превосходит футбол по уровню токсичности.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Футбол — одна из самых токсичных сред? Я здесь поспорю, мне кажется, фигурное катание. Я пару раз в комменты зашел почитать, там такая вакханалия была… На спортивных сайтах новости какие-то есть, там же смотришь, там какая-то новость, там 500 комментариев. Ты думаешь — что там может быть?» — сказал Кержаков.

Михаил Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. В этом сезоне 37-летний вратарь не провел ни одного матча. В начале октября Кержаков после неудачного приземления на тренировке получил повреждение связок колена, из-за чего выбыл на неопределенный срок. Контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, на один балл опережая «Краснодар». В среду, 27 ноября, сине-бело-голубые в Кубке России на выезде сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.

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