Кержаков назвал фигурное катание самым токсичным видом спорта

«Футбол — одна из самых токсичных сред? Я здесь поспорю, мне кажется, фигурное катание. Я пару раз в комменты зашел почитать, там такая вакханалия была… На спортивных сайтах новости какие-то есть, там же смотришь, там какая-то новость, там 500 комментариев. Ты думаешь — что там может быть?» — сказал Кержаков.