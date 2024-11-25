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Сигурдссон: планирую в будущем стать главным тренером в РПЛ

Бывший защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон в интервью «РБ Спорт» заявил о намерении строить тренерскую карьеру в России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Последние два года я работал помощником тренера в Исландии. Но недавно я подписал контракт с датским клубом “Орхус”, где буду главным тренером команды до 17 лет. В январе перееду в Данию в третий раз в своей жизни. Ведь я ранее играл за “Копенгаген”.

Хотел бы я однажды поработать в России? Да, конечно, я бы хотел работать в вашей стране! Я планирую в будущем стать главным тренером в одном из клубов РПЛ! Мне было бы интересно поработать в тренерском штабе Карпина в “Ростове”. Конечно, если мне поступит такое предложение, то я его обязательно рассмотрю.

Хотел бы я однажды возглавить “Ростов”? Для меня было бы большой честью однажды в будущем стать главным тренером этого клуба», — сказал Сигурдссон.

Сигурдссон провел 120 матчей в РПЛ, выступая за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». Он покинул Россию зимой 2020 года, перейдя в «Копенгаген». В 2021 году исландец завершил игровую карьеру на родине.

На счету Сигурдссона также 97 матчей за сборную Исландии. Он выступал с национальной командой на Евро-2016 и ЧМ-2018.

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