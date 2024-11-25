Сигурдссон: планирую в будущем стать главным тренером в РПЛ

«Последние два года я работал помощником тренера в Исландии. Но недавно я подписал контракт с датским клубом “Орхус”, где буду главным тренером команды до 17 лет. В январе перееду в Данию в третий раз в своей жизни. Ведь я ранее играл за “Копенгаген”.



Хотел бы я однажды поработать в России? Да, конечно, я бы хотел работать в вашей стране! Я планирую в будущем стать главным тренером в одном из клубов РПЛ! Мне было бы интересно поработать в тренерском штабе Карпина в “Ростове”. Конечно, если мне поступит такое предложение, то я его обязательно рассмотрю.



Хотел бы я однажды возглавить “Ростов”? Для меня было бы большой честью однажды в будущем стать главным тренером этого клуба», — сказал Сигурдссон.