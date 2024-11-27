Федорищев заявил об отсутствии доказательств коррупции в РПЛ

«Это не человек пришел ко мне и стал требовать, с ним бы уже давно работали. Это представители представителей упомянули, что надо заняться долгом и довести это до губернатора. С точки зрения УК, у меня есть факты, но этого недостаточно для возбуждения дела. Можно обратить внимание на проблему. Корпус судей в большинстве — порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется аккуратно, мы не хотим непрофессионально подходить к этому. В судейском корпусе в последний месяц произошло отстранение, в клубе произошли изменения и еще будут происходить в ближайший месяц достаточно серьезные перемены.



Мы уже дольше месяца взаимодействуем с РФС. Дам поручение коллегам направить губернаторам, где есть профессиональные клубы, приглашение в инициативу “Чистый спорт”, подробнее там будет футбол. Установим системное сотрудничество с РФС, Минспорт как регулятор будет играть определяющую роль. Больше фактов появится дальше. Я сказал, что хотел. Дальше журналистское расследование», — сказал Федорищев.