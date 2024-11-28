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Клубы РПЛ выступили с заявлением после обвинения в коррупции

Общее собрание Российской Премьер-Лиги сделало заявление после высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футбольном судействе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Напомним, по словам губернатора один из футбольных функционеров сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей за «судейские решения». Также он рассказал, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. При этом Федорищев отметил, что у него нет прямых доказательств коррупции в судействе.

Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах.

«Клубы Российской Премьер-Лиги последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнерами. В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос — один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.

Вместе с тем считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.

При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами.

В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц», — говорится в сообщении на официальной странице РПЛ в VK.

Крылья Советов
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