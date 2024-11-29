Экс-игрок сборной России Кудряшов рассказал, почему решил завершить карьеру

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, почему принял решение завершить карьеру.
«Когда завершил — это было все. До этого проскальзывали моменты, я чаще думал, что пора. Очень много времени уходило на восстановление. В прошлом году была операция на спину, когда я лежал, хотя восстановление было хорошее, мысли приходили. Спасибо очередной раз Дмитрию Николаевичу Дзукаеву. Он дал мне шанс ещё поиграть на профессиональном уровне. После возвращения в Россию зимние сборы с “Факелом” меня добили — понял, что хватит. Почувствовал выгорание. Сказал: “Хватит, больше не могу”, — сказал Кудряшов в интервью порталу “Чемпионат”.
«С сентября пошел учиться в бизнес-школу на спортивный менеджмент. У меня было предложение получить тренерскую лицензию, но отказался. Ещё лет 10−15, глядя в мой аттестат, люди говорили: “Ты должен быть тренером”. Но мнение не поменялось. Я смеюсь и говорю: “У меня волос и так уже нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут”, — добавил защитник.
На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел». Кудряшов является четырехкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».
За национальную команду защитник выступал на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год). В футболке сборной России Кудряшов провел 48 матчей, в которых забил один гол. Игрок обороны выступал на домашнем чемпионате мира 2018 года, где принял участие в четырех из пяти матчей сборной.