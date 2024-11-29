Экс-игрок сборной России Кудряшов рассказал, почему решил завершить карьеру

«Когда завершил — это было все. До этого проскальзывали моменты, я чаще думал, что пора. Очень много времени уходило на восстановление. В прошлом году была операция на спину, когда я лежал, хотя восстановление было хорошее, мысли приходили. Спасибо очередной раз Дмитрию Николаевичу Дзукаеву. Он дал мне шанс ещё поиграть на профессиональном уровне. После возвращения в Россию зимние сборы с “Факелом” меня добили — понял, что хватит. Почувствовал выгорание. Сказал: “Хватит, больше не могу”, — сказал Кудряшов в интервью порталу “Чемпионат”.