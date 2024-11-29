Кудряшов: «Спартак» при Станковиче становится блеклой командой

Бывший защитник московского «Спартака» Федор Кудряшов поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. С июня 2024 года столичным клубом руководит серб Деян Станкович.
«В первых матчах с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Однако сейчас мы видим, что команда потихоньку вновь становится блеклой. Пока это не тот “Спартак”, который может бороться с “Зенитом” и “Краснодаром” за чемпионство. Хотя в начале сезона я смотрел их матч с “Динамо” в Кубке страны — там они без шансов отвозили бело-голубых. Будем надеяться, что у спартаковцев будет идти волнами, а не просто вниз», — приводит слова Кудряшова «Чемпионат».
Также Федор Кудряшов поделился мнением о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове.
«Сейчас это лучший игрок чемпионата. У него классные лидерские качества, видение поля. Если он сможет этот и следующий сезон провести на таком уровне, уедет в Европу в хороший клуб и чемпионат», — приводит слова Кудряшова «Чемпионат».
Федор Кудряшов играл за красно-белых с 2005-го по 2012 год. На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы как «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел». Кудряшов является четырехкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России: трижды — в составе «Спартака» и еще один раз — вместе с «Ростовом» в 2016 году. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».
После 16 туров «Спартак», набрав 31 очко, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Красно-белые на 8 баллов отстают от лидирующего «Зенита». 1 декабря в рамках 17-го тура РПЛ подопечные Станковича на выезде встретятся с занимающим второе место «Краснодаром».