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Кудряшов: «Спартак» при Станковиче становится блеклой командой

Также бывший защитник сборной России высказал мнение о лучшем игроке Российской Премьер-лиги на данный момент.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший защитник московского «Спартака» Федор Кудряшов поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. С июня 2024 года столичным клубом руководит серб Деян Станкович.

«В первых матчах с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Однако сейчас мы видим, что команда потихоньку вновь становится блеклой. Пока это не тот “Спартак”, который может бороться с “Зенитом” и “Краснодаром” за чемпионство. Хотя в начале сезона я смотрел их матч с “Динамо” в Кубке страны — там они без шансов отвозили бело-голубых. Будем надеяться, что у спартаковцев будет идти волнами, а не просто вниз», — приводит слова Кудряшова «Чемпионат».

Также Федор Кудряшов поделился мнением о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове.

«Сейчас это лучший игрок чемпионата. У него классные лидерские качества, видение поля. Если он сможет этот и следующий сезон провести на таком уровне, уедет в Европу в хороший клуб и чемпионат», — приводит слова Кудряшова «Чемпионат».

Федор Кудряшов играл за красно-белых с 2005-го по 2012 год. На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы как «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел». Кудряшов является четырехкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России: трижды — в составе «Спартака» и еще один раз — вместе с «Ростовом» в 2016 году. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».

После 16 туров «Спартак», набрав 31 очко, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Красно-белые на 8 баллов отстают от лидирующего «Зенита». 1 декабря в рамках 17-го тура РПЛ подопечные Станковича на выезде встретятся с занимающим второе место «Краснодаром».

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 20125 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
70′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
70′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
46′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
46′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь