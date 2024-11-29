Кудряшов: «Спартак» при Станковиче становится блеклой командой

«В первых матчах с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Однако сейчас мы видим, что команда потихоньку вновь становится блеклой. Пока это не тот “Спартак”, который может бороться с “Зенитом” и “Краснодаром” за чемпионство. Хотя в начале сезона я смотрел их матч с “Динамо” в Кубке страны — там они без шансов отвозили бело-голубых. Будем надеяться, что у спартаковцев будет идти волнами, а не просто вниз», — приводит слова Кудряшова «Чемпионат».