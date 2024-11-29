Вратарь «Спартака» может зимой перейти в «Ростов»

В нынешнем сезоне Александр сыграл восемь матчей за «Спартак» — все в рамках Кубка России. Трижды он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Селихов подписал контракт со «Спартаком» в ноябре 2016 года. В общей сложности голкипер провел 102 матча за клуб, из которых 30 — «на ноль». В активе Селихова один матч за сборную России.