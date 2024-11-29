Вратарь «Спартака» может зимой перейти в «Ростов»

По данным источника, «Спартак» и Селихов не обсуждали продление истекающего летом следующего года контракта. При этом «Ростов» заинтересован в услугах 30-летнего голкипера.
В нынешнем сезоне Александр сыграл восемь матчей за «Спартак» — все в рамках Кубка России. Трижды он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Селихов подписал контракт со «Спартаком» в ноябре 2016 года. В общей сложности голкипер провел 102 матча за клуб, из которых 30 — «на ноль». В активе Селихова один матч за сборную России.
Основным голкипером «Спартака» в этом сезоне в играх РПЛ является Александр Максименко. «Ростов» в межсезонье покинул многолетний первый номер команды Сергей Песьяков. В этом сезоне за коллектив Валерия Карпина в Премьер-лиге играли три вратаря — игрок сборной Таджикистана Рустам Ятимов, босниец Хидает Ханкич и находящийся в аренде воспитанник «Зенита» Даниил Одоевский.
После 16 туров «Спартак», набрав 31 очко, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Красно-белые на 8 баллов отстают от лидирующего «Зенита». 1 декабря в рамках 17-го тура РПЛ подопечные Станковича на выезде встретятся с занимающим второе место «Краснодаром».
«Ростов» с 20 очками находится на 8-м месте в чемпионате России. В 17-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина дома сыграют с «Пари НН».