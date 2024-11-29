Объявлены арбитры на матч «Краснодар» — «Спартак»

Центральный матч тура между «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым. Матч состоится 1 декабря в Краснодаре и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице с 38 очками. Подопечные Мурада Мусаева на один балл отстают от лидирующего «Зенита». «Спартак» с 31 набранным очком находится на четвертой позиции.