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Губернатор Федорищев заявит на футбольных агентов в полицию

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что планирует подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня смотрел новости, увидел, что РПЛ прокомментировала наше движение “Чистый спорт” и клубы отказались в него вступать. Докладываю, что в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший, квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые будут работать в рамках движения.

В первую очередь, конечно — по экономической чистоте и прозрачности. Мы здесь команды пока не приглашаем, проводится оценка по разным направлениям. Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе. На оперативном совещании в понедельник об этом подробно расскажу», — заявил Федорищев в своем телеграм-канале.

Во вторник, 26 ноября, Федорищев заявил, что, «Крылья Советов» имеют задолженность в размере 36 млн рублей за «судейские решения». Также он сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год.

После реакции со стороны общего собрания клубов РПЛ, посвященного этому заявлению, информация губернатора была передана в правоохранительные органы для расследования.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 1 декабря, самарский клуб на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

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