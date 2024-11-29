Губернатор Федорищев заявит на футбольных агентов в полицию

«Сегодня смотрел новости, увидел, что РПЛ прокомментировала наше движение “Чистый спорт” и клубы отказались в него вступать. Докладываю, что в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший, квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые будут работать в рамках движения.



В первую очередь, конечно — по экономической чистоте и прозрачности. Мы здесь команды пока не приглашаем, проводится оценка по разным направлениям. Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе. На оперативном совещании в понедельник об этом подробно расскажу», — заявил Федорищев в своем телеграм-канале.