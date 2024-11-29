Winline подарит скидку на такси всем болельщикам матча «Краснодар» — «Спартак»

Условия получения скидки просты — необходимо заказать такси «Комфорт» или «Комфорт+» на стадион «Краснодар» или обратно с него. Скидка активизируется автоматически. Стоит отметить, что скидка будет действовать в день матча и только для поездок, где начальной или конечной точкой является стадион «Краснодар». Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на 1 поездку в рамках матча.