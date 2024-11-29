Winline подарит скидку на такси всем болельщикам матча «Краснодар» — «Спартак»

В 17-м туре Российской Премьер-лиги состоится матч с участием «Краснодара» и «Спартака». Южане в данный момент находятся на втором месте в турнирной таблице, а красно-белые — на четвертом. Игра состоится в воскресенье, 1 декабря, начало встречи — в 19 часов 30 минут по московскому времени.
Winline делает разницу и впервые запустил акцию для любителей футбола. Теперь поездки на матчи со статусом «Winline матч тура» станут еще выгоднее. Каждый пользователь сервиса, который в день игр «Краснодар» — «Спартак» закажет такси на стадион или обратно, получит персональную скидку на поездку.
Условия получения скидки просты — необходимо заказать такси «Комфорт» или «Комфорт+» на стадион «Краснодар» или обратно с него. Скидка активизируется автоматически. Стоит отметить, что скидка будет действовать в день матча и только для поездок, где начальной или конечной точкой является стадион «Краснодар». Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на 1 поездку в рамках матча.
Акцией уже успели воспользоваться жители Казани, где 10 ноября проходил «Winline матч тура» между «Рубином» и «Краснодаром». 23 ноября скидкой на такси смогли воспользоваться москвичи — акция действовала на встречу «Спартака» и «Локомотива».
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