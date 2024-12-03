Губерниев заявил, не верит в «проклятье интервью Дзюбы»

«Я считаю, “Локомотиву” просто нужна пауза. Команда молодая. Думаю, после зимней паузы все будет нормально. Может быть, устали — а может, это и бремя лидерства, “шапка мономаха” давит. Хотя они не первые в таблице, но тем не менее. Психологически устали. Верю ли в проклятье интервью Дзюбы? Нет, конечно», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».