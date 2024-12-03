Губерниев заявил, не верит в «проклятье интервью Дзюбы»

В начале ноября экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал интервью, в котором выступил с критикой, в частности, главного тренера клуба Михаила Галактионова. Артем Дзюба заявил, что не пожмет руку наставнику железнодорожников. После возобновления чемпионата после зимней паузы «Локомотив» был разгромлен «Спартаком» со счетом 2:5, а также уступил дома московскому «Динамо» в Кубке России и «Химкам» в игре Российской Премьер-лиги.
«Я считаю, “Локомотиву” просто нужна пауза. Команда молодая. Думаю, после зимней паузы все будет нормально. Может быть, устали — а может, это и бремя лидерства, “шапка мономаха” давит. Хотя они не первые в таблице, но тем не менее. Психологически устали. Верю ли в проклятье интервью Дзюбы? Нет, конечно», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».
После 17 туров «Локомотив» с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 5 очков лидирующему «Зениту». В воскресенье, 8 декабря, в заключительном туре РПЛ перед уходом на зимнюю паузу подопечные Михаила Галактионова на выезде встретятся с находящимся на второй строчке в чемпионате России «Краснодаром».