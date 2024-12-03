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Губерниев заявил, не верит в «проклятье интервью Дзюбы»

После выхода резонансного интервью Артема Дзюбы «Локомотив» потерпел 3 поражения в 3 матчах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале ноября экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал интервью, в котором выступил с критикой, в частности, главного тренера клуба Михаила Галактионова. Артем Дзюба заявил, что не пожмет руку наставнику железнодорожников. После возобновления чемпионата после зимней паузы «Локомотив» был разгромлен «Спартаком» со счетом 2:5, а также уступил дома московскому «Динамо» в Кубке России и «Химкам» в игре Российской Премьер-лиги.

«Я считаю, “Локомотиву” просто нужна пауза. Команда молодая. Думаю, после зимней паузы все будет нормально. Может быть, устали — а может, это и бремя лидерства, “шапка мономаха” давит. Хотя они не первые в таблице, но тем не менее. Психологически устали. Верю ли в проклятье интервью Дзюбы? Нет, конечно», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

После 17 туров «Локомотив» с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 5 очков лидирующему «Зениту». В воскресенье, 8 декабря, в заключительном туре РПЛ перед уходом на зимнюю паузу подопечные Михаила Галактионова на выезде встретятся с находящимся на второй строчке в чемпионате России «Краснодаром».

Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь