«Зачем мне парад лицемерия?» Дзюба — о рукопожатии с тренерами

Артем Дзюба заявил, что рукопожатия заслуживают только те, кого ты уважаешь. А упомянутых специалистов Дзюба не понимает из-за неоправданно плохого отношения к нему.
«Что такое жать руки? В моём нормальном понимании, рукопожатие — только с тем, кого ты уважаешь. Ну и к кому относишься по-нормальному. В чём будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню. Потому что, когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “спасибо”. Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: “Артём, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний”. Все. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: “Удачи!” — приводит слова Дзюбы “Матч ТВ”.
«С чего потом мне с ними играть в лицемерие? Я могу в какой-то ситуации высказаться жёстко. Зачем мне парад лицемерия? С какой целью жать руку Галактионову: “Михаил Михайлович, здрасьте, как дела? Все нормально?”, — добавил 36-летний нападающий.
Артем Дзюба покинул «Зенит» и «Локомотив» на правах свободного агента, соответственно, в 2022 и 2024 году. Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Артем Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.