«Зачем мне парад лицемерия?» Дзюба — о рукопожатии с тренерами

«Что такое жать руки? В моём нормальном понимании, рукопожатие — только с тем, кого ты уважаешь. Ну и к кому относишься по-нормальному. В чём будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню. Потому что, когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “спасибо”. Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: “Артём, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний”. Все. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: “Удачи!” — приводит слова Дзюбы “Матч ТВ”.