Радимов: Думаю, «Оренбург» уже вылетел из РПЛ

«Я думаю, что “Оренбург” уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограссия продолжил ту же самую фишку. Я не знаю, какие проблемы происходили при нем, но где-то был нарушен баланс между атакой и обороной. И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону. Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь. “Зенит”, в итоге, при не самой лучшей игре, успел их додавить. И сейчас “Акрон” с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской.



Слишкович, может, и хороший тренер, со “Спартаком” он показал, что умеет дисциплину и оборону построить. Но одно дело строить оборону, когда у тебя есть исполнители впереди, которые тебе соорудят гол, что было в “Спартаке”, а другое дело, когда ты в Самаре заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки. И рано или поздно ты проиграешь. Поэтому, по моему пониманию, ну не подходит Слишкович для этой команды», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».