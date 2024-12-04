Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радимов: Думаю, «Оренбург» уже вылетел из РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру «Оренбурга» в текущем сезоне чемпионата России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

Напомним, «Оренбург» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Последние пять матчей команда Владимира Слишковича проиграла с общим счетом 2:10.

«Я думаю, что “Оренбург” уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограссия продолжил ту же самую фишку. Я не знаю, какие проблемы происходили при нем, но где-то был нарушен баланс между атакой и обороной. И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону. Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь. “Зенит”, в итоге, при не самой лучшей игре, успел их додавить. И сейчас “Акрон” с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской.

Слишкович, может, и хороший тренер, со “Спартаком” он показал, что умеет дисциплину и оборону построить. Но одно дело строить оборону, когда у тебя есть исполнители впереди, которые тебе соорудят гол, что было в “Спартаке”, а другое дело, когда ты в Самаре заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки. И рано или поздно ты проиграешь. Поэтому, по моему пониманию, ну не подходит Слишкович для этой команды», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» в начале октября. В прошлом сезоне боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении.

Акрон
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 2644 зрителя
Главные тренеры
Заур Тедеев
Владимир Слишкович
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Максим Кузьмин)
60′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
43′
77
Константин Савичев
50′
24
Артем Дзюба
6
Максим Кузьмин
73′
71
Дмитрий Пестряков
74′
14
Владимир Хубулов
61′
7
Кирилл Данилин
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
17
Солтмурад Бакаев
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
14
Ярослав Михайлов
10
Саид Сахархизан
31
Георгий Зотов
66′
61
Семен Столбов
6
Мохаммад Горбани
66′
16
Хорди Томпсон
80
Джимми Марин
45+1′
80′
96
Алексей Барановский
81
Максим Сидоров
90′
20
Дмитрий Рыбчинский
9
Брайан Мансилья
66′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
5
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь