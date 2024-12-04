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Пиняев довел Аршавина до истерического смеха словами о Дзюбе

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин и вингер «Локомотива» Сергей Пиняев стали участниками нового выпуска шоу «Прочитай по губам».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Суть шоу заключалась в том, что Пиняев должен был читать по губам и угадывать фразы, которые произносит Аршавин. Одной из загаданных фраз была «драка с Дзюбой». Пиняев правильно определил первое слово, но вместо фамилии Дзюбы назвал слово «драчун», чем довел Аршавина до истерического смеха.

В ноябре 2020 года в Интернете появились интимные видео с участием Артема Дзюбы, которые вызвали широкий общественный резонанс. В результате скандала он был лишен капитанской повязки в «Зените» и на некоторое время перестал вызываться в сборную России. В июне 2023 года были опубликованы новые ролики с участием Дзюбы, которые не вызвали большого ажиотажа.

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