Пиняев довел Аршавина до истерического смеха словами о Дзюбе

Суть шоу заключалась в том, что Пиняев должен был читать по губам и угадывать фразы, которые произносит Аршавин. Одной из загаданных фраз была «драка с Дзюбой». Пиняев правильно определил первое слово, но вместо фамилии Дзюбы назвал слово «драчун», чем довел Аршавина до истерического смеха.
В ноябре 2020 года в Интернете появились интимные видео с участием Артема Дзюбы, которые вызвали широкий общественный резонанс. В результате скандала он был лишен капитанской повязки в «Зените» и на некоторое время перестал вызываться в сборную России. В июне 2023 года были опубликованы новые ролики с участием Дзюбы, которые не вызвали большого ажиотажа.