Пиняев довел Аршавина до истерического смеха словами о Дзюбе

В ноябре 2020 года в Интернете появились интимные видео с участием Артема Дзюбы, которые вызвали широкий общественный резонанс. В результате скандала он был лишен капитанской повязки в «Зените» и на некоторое время перестал вызываться в сборную России. В июне 2023 года были опубликованы новые ролики с участием Дзюбы, которые не вызвали большого ажиотажа.