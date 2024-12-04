Источник: «Зенит» интересуется победителем Кубка Либертадорес

Луис Энрике является воспитанником академии «Флуминенсе». Он имеет опыт выступлений в Европе — в 2022 году Луис Энрике перешел в выступающий в испанской Ла Лиге «Бетис». В феврале 2024 года бразилец подписал контракт с «Ботафого». Луис Энрике провел за клуб из Рио-де-Жанейро 52 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.