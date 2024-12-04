Источник: «Зенит» интересуется победителем Кубка Либертадорес

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, футболистом также интересуются «Монако», миланский «Интер», «Фулхэм», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Сообщается, что заинтересованные клубы планируют предложить за бразильца около 25−30 миллионов евро.
Луис Энрике является воспитанником академии «Флуминенсе». Он имеет опыт выступлений в Европе — в 2022 году Луис Энрике перешел в выступающий в испанской Ла Лиге «Бетис». В феврале 2024 года бразилец подписал контракт с «Ботафого». Луис Энрике провел за клуб из Рио-де-Жанейро 52 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.
В ноябре «Ботафого» впервые в своей истории стал победителем самого престижного клубного турнира Южной Америки — Кубка Либертадорес. В финале подопечные Артура Жорже со счетом 3:1 одолели другой бразильский клуб «Атлетико Минейро». Счет в решающем матче отрыл именно Луис Энрике.
23-летний футболист, который чаще всего выступает на позиции правого вингера, попал в сферу интересов «Зенита» еще прошлым летом, вскоре после того как Малком покинул клуб с берегов Невы и присоединился к составу саудовского «Аль-Хиляля». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.