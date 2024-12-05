Семак рассказал, что Нуралы Алип получил серьезную травму

Защитник петербургской команды и сборной Казахстана Алип был заменен на 82‑й минуте матча 17‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов», в котором лидер чемпионата сенсационно уступил в домашнем матче со счетом 2:3. Алип подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.
«С “Акроном” точно не сыграет Нуралы Алип. У него серьезная травма, предстоит дополнительное обследование. Тогда точно будет понятен срок его восстановления. Первое обследование показало, что перелома нет. Но, возможно, есть другие повреждения, которые могут осложнить восстановление», — цитирует Семака «Матч ТВ».
«Страхиня Эракович потихоньку включается в общую группу. Решим позже по его готовности к матчу. У Сергея Волкова и Михаила Кержакова ситуация сложнее. Евгений Латышонок был в запасе на прошлую игру, он готовится к матчу», — добавил главный тренер «Зенита».
24-летний Нуралы Алып перешел в «Зенит» из «Кайрата» в марте 2022 года. Во всех турнирах центральный защитник провел 80 матчей за команду из Санкт-Петербурга, в которых забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
После 17 туров Премьер-лиги «Зенит» с 39 очками занимает первое место, опережая на один балл «Краснодар» и на 5 — «Спартак». С тольяттинцами подопечные Семака проведут последнюю игру перед уходом РПЛ на зимнюю паузу. Матч 18‑го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» пройдет 7 декабря в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.