Семак рассказал, что Нуралы Алип получил серьезную травму

После 17 туров Премьер-лиги «Зенит» с 39 очками занимает первое место, опережая на один балл «Краснодар» и на 5 — «Спартак». С тольяттинцами подопечные Семака проведут последнюю игру перед уходом РПЛ на зимнюю паузу. Матч 18‑го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» пройдет 7 декабря в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.