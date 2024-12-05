Мартынович: Все хотят, чтобы «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»

«Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход. Мы все ждем, когда они шагнут вперед на одну строчку. Думаю, за “Краснодар” болеет бо́льшая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды. Очень ждем, что у “Краснодара” все получится», — заявил защитник сборной Беларуси в интервью порталу «Чемпионат».
«Считаю, что второй заход Мурада Мусаева в “Краснодар” уже удачнее первого, ведь “Краснодар” взял первое серебро в своей истории. Этот человек живет командой и все делает для результата, ведь “Краснодар” ему небезразличен. Я знаю не понаслышке, что они очень много работают для достижения результата. “Краснодар” точно не нашел бы лучшего кандидата, который так бы переживал за команду. Будет символично, если Мусаев приведет команду к победе в РПЛ. Тренер, который начинал с самых низов в “Краснодаре”, с детей, добрался до основной команды. Если он возьмет золото, можно будет снять еще один фильм про “Краснодар”, — добавил Мартынович.
По итогам 17 туров Премьер-лиги «быки» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» всего 1 балл. В последнем перед зимней паузой туре «Краснодар» 8 декабря дома сыграет с идущим на 3-м месте «Локомотивом».
Александр Мартынович играл за «Краснодар» с 2010 по 2022 год. По числу матчей за команду с юга России белорус уступает только Сергею Петрову. С июня 2024 года 37-летний защитник выступает за алматинский «Кайрат».