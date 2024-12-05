Мартынович: Все хотят, чтобы «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»

«Считаю, что второй заход Мурада Мусаева в “Краснодар” уже удачнее первого, ведь “Краснодар” взял первое серебро в своей истории. Этот человек живет командой и все делает для результата, ведь “Краснодар” ему небезразличен. Я знаю не понаслышке, что они очень много работают для достижения результата. “Краснодар” точно не нашел бы лучшего кандидата, который так бы переживал за команду. Будет символично, если Мусаев приведет команду к победе в РПЛ. Тренер, который начинал с самых низов в “Краснодаре”, с детей, добрался до основной команды. Если он возьмет золото, можно будет снять еще один фильм про “Краснодар”, — добавил Мартынович.