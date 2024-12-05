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Мартынович: Все хотят, чтобы «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»

Экс-капитан «быков» Александр Мартынович оценил игру «Краснодара» в сезоне-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckrasnodar2

«Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход. Мы все ждем, когда они шагнут вперед на одну строчку. Думаю, за “Краснодар” болеет бо́льшая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды. Очень ждем, что у “Краснодара” все получится», — заявил защитник сборной Беларуси в интервью порталу «Чемпионат».

«Считаю, что второй заход Мурада Мусаева в “Краснодар” уже удачнее первого, ведь “Краснодар” взял первое серебро в своей истории. Этот человек живет командой и все делает для результата, ведь “Краснодар” ему небезразличен. Я знаю не понаслышке, что они очень много работают для достижения результата. “Краснодар” точно не нашел бы лучшего кандидата, который так бы переживал за команду. Будет символично, если Мусаев приведет команду к победе в РПЛ. Тренер, который начинал с самых низов в “Краснодаре”, с детей, добрался до основной команды. Если он возьмет золото, можно будет снять еще один фильм про “Краснодар”, — добавил Мартынович.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «быки» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» всего 1 балл. В последнем перед зимней паузой туре «Краснодар» 8 декабря дома сыграет с идущим на 3-м месте «Локомотивом».

Александр Мартынович играл за «Краснодар» с 2010 по 2022 год. По числу матчей за команду с юга России белорус уступает только Сергею Петрову. С июня 2024 года 37-летний защитник выступает за алматинский «Кайрат».

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь