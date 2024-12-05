Гончаренко пропустит матч со «Спартаком» за угрозы судье

«Гончаренко говорит, что он не произносил матерных слов. Этого действительного не было. Но он на заседании уже в третий раз, ранее был наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Это отягчающие обстоятельства. Слова “хамские рожи” — оскорбления. Гончаренко объяснил слова Бобровскому тем, что ему осталось недолго судить. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Гончаренко на два матча (один условный) и оштрафовать на 250 тысяч рублей. В заседании прямых извинений Гончаренко перед судьями не было», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.