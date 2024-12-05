Гончаренко пропустит матч со «Спартаком» за угрозы судье

После окончания матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ Виктор Гончаренко сказал арбитру Бобровскому в подтрибунном помещении: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».
«Мы получили рапорты от судей. После матча Гончаренко находился в подтрибунном помещении. В адрес помощника судьи Болотенкова сказал: “Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами”. После этого главный судья Бобровский предупредил Гончаренко и попросил успокоиться. Гончаренко в спину крикнул: “Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся”. После этого он хотел зайти в судейскую. Судьи не пустили его туда», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Гончаренко говорит, что он не произносил матерных слов. Этого действительного не было. Но он на заседании уже в третий раз, ранее был наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Это отягчающие обстоятельства. Слова “хамские рожи” — оскорбления. Гончаренко объяснил слова Бобровскому тем, что ему осталось недолго судить. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Гончаренко на два матча (один условный) и оштрафовать на 250 тысяч рублей. В заседании прямых извинений Гончаренко перед судьями не было», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Виктор Гончаренко возглавил нижегородский клуб в октябре 2024 года. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».Он шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.
После 17 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 16 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы. В последнем туре перед зимней паузой нижегородцы 7 декабря сыграют в Москве со «Спартак», который выиграл 5 последних игр РПЛ подряд.