ФИФА запретила ЦСКА делать трансферы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему ФИФА наложила трансферный бан на армейский клуб.
«Новости следующие: дисциплинарный комитет ФИФА наложил на ЦСКА трансферный бан в рамках решения по делу Эджуке и “Херенвена”. Мы были готовы к этому решению — таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость», — написал Брейдо в телеграм-канале.
«Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями “Херенвена” и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за “бан” переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет», — добавил директор по коммуникациям ЦСКА.
Армейцы приобрели Эджуке в августе 2020 года за 12 миллионов евро, но на данный момент на счета «Херенвена» перечислили только 9 миллионов евро. ЦСКА не может расплатиться с голландцами из-за санкций, введенных против России.
Летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с клубом и на правах аренды перешел в берлинскую «Герту». Прошлый сезон нигериец провел в бельгийском «Антверпене», а с лета 2024 года играет в Ла Лиге за «Севилью».