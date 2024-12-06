ФИФА запретила ЦСКА делать трансферы

«Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями “Херенвена” и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за “бан” переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет», — добавил директор по коммуникациям ЦСКА.