Три вратаря опережают Соболева по «гол+пас» в этом сезоне РПЛ

Игорь Лещук стал первым вратарем в истории чемпионатов России, забившим с игры. До него автором единственного вратарского гола в высшей лиге был голкипер команды «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов. 22 сентября 2001 года он отличился с пенальти в матче с «Факелом».