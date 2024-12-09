Три вратаря опережают Соболева по «гол+пас» в этом сезоне РПЛ

8 декабря завершился 18-й тур Российской Премьер-лиги. Игры следующего тура пройдут в начале марта.
В 18 турах три голкипера клубов РПЛ сумели записать в свой актив по результативному действию. Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» и Гиорги Шелия из «Ахмата» сделали по голевой передаче. А голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук забил в игре с грозненским «Ахматом».
Игорь Лещук стал первым вратарем в истории чемпионатов России, забившим с игры. До него автором единственного вратарского гола в высшей лиге был голкипер команды «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов. 22 сентября 2001 года он отличился с пенальти в матче с «Факелом».
Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.