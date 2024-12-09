Московский «Спартак» может лишиться €1 млн из-за Манфреда Угальде

В контракте костариканца прописано, что красно-белые будут обязаны выплатить сумму в €1 млн бывшему клубу Угальде («Твенте»), если игрок наберёт за один сезон 25 очков по системе «гол+пас».
После завершения первой части лиги РПЛ у Угальде уже 19 результативных действий — три результативные передачи и 16 голов. Если он наберет еще шесть очков, то московский «Спартак» будет обязан выплатить дополнительную сумму бывшей команде футболиста.
Интересно, что в случае победы «Спартака» в РПЛ, клуб вновь будет обязан выплатить «Твенте» €1 млн при условии, что костариканец проведет на поле более 50% матчей.
Ранее полузащитник «Спартака» Тео Бангонда уже предположил, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ.