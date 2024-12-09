Зарема: «Зениту» нелегко без поддержки «Сочи» и «Оренбурга»

«Стоит отметить, что бразильцы “Зенита” после получения российского паспорта полностью ассимилировались и стали играть, как средние российские игроки. Может, “Зениту” стоит вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр — Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде “Сочи”, “Урала” и “Оренбурга” совсем не то», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
«Стоит задуматься и ветеранам “Зенита” прошлых лет: не стыдно ли им в такой ответственный момент для команды просто молчать? Например, в отличие от них легенды “Спартака” всегда имеют список из своих на должность как тренера, так и спортивного директора. Почему нет соревнований среди тех, кто хочет потренировать “Зенит”? Почему нет чутких советов в прессе, как Семаку прервать серию неудач? Может быть, им нужен Глебов вместо Барриоса или Карпин вместо Семака?» — задается вопросами Зарема.
«Где разоблачительные инсайды про потерю раздевалки тренером и подсчеты суммы компенсаций, которую получит Семак в случае увольнения? И главный вопрос: “Продлят ли контракт Бакаева?” Столько вопросов без ответа в год столетия», — добавила супруга экс-владельца «Спартака».
После 18-го тура команды Российской Премьер-лиги ушли на зимнюю паузу — следующий тур будет проведен лишь в начале марта. «Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата, уступая «Краснодару» по личным встречам — обе команды набрали по 39 очков. В последних турах перед зимней паузой команда Сергея Семака дома уступила «Крыльям» (2:3) и «Акрону» (1:2).