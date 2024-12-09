Зарема: «Зениту» нелегко без поддержки «Сочи» и «Оренбурга»

«Стоит задуматься и ветеранам “Зенита” прошлых лет: не стыдно ли им в такой ответственный момент для команды просто молчать? Например, в отличие от них легенды “Спартака” всегда имеют список из своих на должность как тренера, так и спортивного директора. Почему нет соревнований среди тех, кто хочет потренировать “Зенит”? Почему нет чутких советов в прессе, как Семаку прервать серию неудач? Может быть, им нужен Глебов вместо Барриоса или Карпин вместо Семака?» — задается вопросами Зарема.