Игрок «Локомотива» выложил в соцсети фото с 11 убитыми зайцами

Нападающий «Локомотива» в сторис социальной сети опубликовал фотографию, в которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
В комментариях и футбольных сообществах Воробьев получил изрядную долю критики. Его обвиняют в жестоком отношении к животным и неуместной публикации треш-контента в соцсетях.
Позднее фото было удалено, вероятно, из-за неоднозначной реакции пользователей.
В этом сезоне 27-летний Воробьев забил 5 голов в 18 матчах Российской Премьер-лиги. В июне 2024 года нападающий перешел в «Локомотив» из «Оренбурга». Ранее воспитанник «Краснодара» выступал за чешский «Градец-Кралове», «Нижний Новгород», астраханский «Волгарь» и «Сочи». В сентябре 2024 года Воробьев дебютировал в матче против сборной Вьетнама (3:0), выйдя на поле во втором тайме.
После 18 туров «Локомотив» с 35 очками занимает 5-е место, на 4 балла отставая от лидирующего «Краснодара». В начале марта в первом туре после зимней паузы подопечные Михаила Галактионова в Махачкале сыграют с местным «Динамо».