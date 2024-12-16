Игрок «Локомотива» выложил в соцсети фото с 11 убитыми зайцами

В этом сезоне 27-летний Воробьев забил 5 голов в 18 матчах Российской Премьер-лиги. В июне 2024 года нападающий перешел в «Локомотив» из «Оренбурга». Ранее воспитанник «Краснодара» выступал за чешский «Градец-Кралове», «Нижний Новгород», астраханский «Волгарь» и «Сочи». В сентябре 2024 года Воробьев дебютировал в матче против сборной Вьетнама (3:0), выйдя на поле во втором тайме.