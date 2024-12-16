Мостовой: жду предложение возглавить «Спартак» уже 15 лет

«Могу ли представить, что однажды приду в “Спартак” в качестве тренера? Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе. Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых, и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное (смеется). Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю “Спартак”. С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня», — сказал Мостовой.