Мостовой: жду предложение возглавить «Спартак» уже 15 лет

«Могу ли представить, что однажды приду в “Спартак” в качестве тренера? Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе. Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых, и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное (смеется). Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю “Спартак”. С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня», — сказал Мостовой.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Осенью у Мостового была запланирована стажировка в «Спартаке», которая была отменена по инициативе красно-белых. В начале октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней в почках.
9 ноябре стало известно, что Мостовой провел стажировку в московском «Динамо». Она продлилась четыре дня и была рассчитана на микроцикл подготовки к матчу РПЛ против «Пари НН» (3:1).
Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год и дважды выигрывал с клубом чемпионат СССР (1987, 1989). Всего он провел за красно-белых 142 матча, в которых забил 48 мячей. В декабре 1991 года Мостовой подписал контракт с «Бенфикой» и уехал в Европу, где играл до самого окончания своей карьеры в 2005 году.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, красно-белые дома сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.