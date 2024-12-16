Угальде с огромным отрывом признан лучшим игроком «Спартака»

Нападающий из Коста-Рики перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. В свою очередь, нидерландский клуб приобрел Угальде у бельгийского «Ломмела» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.