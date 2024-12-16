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Угальде с огромным отрывом признан лучшим игроком «Спартака»

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард сборной Коста-Рики признан лучшим игроком красно-белых по итогам ноября и декабря.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

Московский «Спартак» официально объявил имя лучшего футболиста команды в ноябре и декабре 2024 года. Победитель определялся в ходе голосования болельщиков. Эту награду завоевал форвард красно-белых Манфред Угальде.

За упомянутый период Угальде провел за «Спартак» в Российской Премьер-лиге пять матчей, в которых успех забить девять голов и отдать две результативные передачи. За кандидатуру 22-летнего костариканца проголосовали 74% болельщиков красно-белых. Второе место занял полузащитник Эсекьель Барко (13%), третье — голкипер Александр Максименко (5%).

Угальде также номинирован на звание лучшего игрока всей РПЛ в ноябре и декабре 2024 года. Манфред ушел на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки (15 голов за первую часть сезона).

Нападающий из Коста-Рики перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. В свою очередь, нидерландский клуб приобрел Угальде у бельгийского «Ломмела» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно представленной на портале Transfermarkt информации, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 37 очками находится на третьем месте турнирной таблицы. Подопечные Деяна Станковича всего на 2 балла отстают от лидирующего «Краснодара». В начале марта в первом туре после зимней паузы красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».

Спартак
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