Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС

«Думаю, что тут двух мнений быть не может. Он делает для развития российского футбола все возможное, не смотря на нынешние условия изоляции. Александр поддерживает уровень нашего чемпионата, кубка и национальной сборной на столь высоком уровне, насколько это вообще возможно. Мы знаем, что он находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, проводит очень активную работу. Поэтому Александр — это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может. Уверен, что все единогласно поддержат его», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».