Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС

В Российском футбольном союзе (РФС) завершился процесс подачи заявок на должность президента организации. Как сообщает «РБ Спорт», единственным претендентом на эту позицию стал действующий глава организации 57-летний Александр Дюков.
Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года. В 2019 году Дюков одержал победу на выборах, которые, как и в 2021 году, прошли без альтернативных кандидатов.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на завершение приема документов от членов союза о кандидатах на пост президента организации.
«Думаю, что тут двух мнений быть не может. Он делает для развития российского футбола все возможное, не смотря на нынешние условия изоляции. Александр поддерживает уровень нашего чемпионата, кубка и национальной сборной на столь высоком уровне, насколько это вообще возможно. Мы знаем, что он находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, проводит очень активную работу. Поэтому Александр — это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может. Уверен, что все единогласно поддержат его», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Дюков — 5-й президент РФС. Ранее организацию возглавляли Вячеслав Колосков, Виталий Мутко, Сергей Фурсенко и Николай Толстых.