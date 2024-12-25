Семин назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году

«Что разочаровало? Ничего не разочаровало. Хорошо идет наш чемпионат, в котором любая команда из шести может выиграть титул. Второй момент — очень интересные матчи проходят. На мой взгляд, увеличилась посещаемость. Она на достаточно высоком уровне», — добавил специалист.