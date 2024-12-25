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Семин назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это Лига чемпионов, а также чемпионат Европы», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

«Что разочаровало? Ничего не разочаровало. Хорошо идет наш чемпионат, в котором любая команда из шести может выиграть титул. Второй момент — очень интересные матчи проходят. На мой взгляд, увеличилась посещаемость. Она на достаточно высоком уровне», — добавил специалист.

В сезоне-2023/24 Лиги чемпионов победу одержал «Реал». В финале команда обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, победившая в финале Англию (2:1).

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

77-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».

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