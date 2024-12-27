Мхитарян — лучший игрок Армении-2024, Сперцян только третий

Об этом сообщает Федерация футбола Армении.



Отметим, что Мхитарян в 12-й раз в карьере стал лучшим игроком года в Армении. В голосовании победитель набрал 87 баллов и оставил других номинантов далеко позади. В нынешнем сезоне 35-летний Генрих провел за «Интер» 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.