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Мхитарян — лучший игрок Армении-2024, Сперцян только третий

Лучшим игроком Армении в 2024 году был признан полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Отметим, что Мхитарян в 12-й раз в карьере стал лучшим игроком года в Армении. В голосовании победитель набрал 87 баллов и оставил других номинантов далеко позади. В нынешнем сезоне 35-летний Генрих провел за «Интер» 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Второй — игрок «Слована» Тигран Барсегян (62 очка). У него за сезон-2024/2025 проведено 17 матчей, забито 14 голов, сделано три результативные передачи.

Третий — хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (24 очка).

24-летний Сперцян в сезоне-2024/2025 провел 18 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Отметим, лучшим тренером Армении признан главный тренер футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян, набравший 92 балла.

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