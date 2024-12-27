Мхитарян — лучший игрок Армении-2024, Сперцян только третий

Об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Отметим, что Мхитарян в 12-й раз в карьере стал лучшим игроком года в Армении. В голосовании победитель набрал 87 баллов и оставил других номинантов далеко позади. В нынешнем сезоне 35-летний Генрих провел за «Интер» 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Второй — игрок «Слована» Тигран Барсегян (62 очка). У него за сезон-2024/2025 проведено 17 матчей, забито 14 голов, сделано три результативные передачи.
Третий — хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (24 очка).
24-летний Сперцян в сезоне-2024/2025 провел 18 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Отметим, лучшим тренером Армении признан главный тренер футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян, набравший 92 балла.