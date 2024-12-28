«Химки» расторгли контракт с экс-игроком ЦСКА и сборной России

«Спасибо, Паня! Футбольный клуб “Химки” и Кирилл Панченко достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Благодарим за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшей карьере. До встречи на футбольных полях», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.