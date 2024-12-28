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«Химки» расторгли контракт с экс-игроком ЦСКА и сборной России

Нападающий Кирилл Панченко покинул подмосковные «Химки», сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спасибо, Паня! Футбольный клуб “Химки” и Кирилл Панченко достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Благодарим за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшей карьере. До встречи на футбольных полях», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

35-летний Панченко перешел в «Химки» из тульского «Арсенала» летом 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 13 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Вчера, 27 декабря, стало известно, что РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед «Зенитом» и «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Химки» могут ждать финансовые проблемы в связи с задержанием главного инвестора клуба Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей.

В текущем сезоне «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

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