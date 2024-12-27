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«Химки» получили запрет на трансферы из-за долга перед «Зенитом»

Российский футбольный союз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед «Зенитом» и «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Палата по разрешению споров удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании задолженности за аренду полузащитника Зелимхана Бакаева. Также «Химки» имеют долги перед московским «Локомотивом» и защитником Юрием Журавлевым, который выступал за команду на правах аренды во второй половине сезона-2023/24.

В подмосковном клубе заявили, что в ближайшее время выплатят долги «Зениту» и «Локомотиву».

«Мы признаем решение руководящих органов РФС. Клуб полностью готов к выполнению своих обязательств. Их сроки выяснятся в ближайшее время. Все проблемы будут решены. В межсезонье и весеннюю часть сезона вступим готовыми», — сообщили в пресс-службе «Химок».

Ранее сообщалось, что «Химки» могут ждать серьезные финансовые проблемы в связи с задержанием главного инвестора клуба Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей, из-за чего подмосковному клубу может грозить банкротство.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, подмосковный клуб дома примет воронежский «Факел». Встреча пройдет 2 марта.

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