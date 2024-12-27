«Химки» получили запрет на трансферы из-за долга перед «Зенитом»

Палата по разрешению споров удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании задолженности за аренду полузащитника Зелимхана Бакаева. Также «Химки» имеют долги перед московским «Локомотивом» и защитником Юрием Журавлевым, который выступал за команду на правах аренды во второй половине сезона-2023/24.