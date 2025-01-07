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Гаджи Гаджиев: Футбол в РФ сейчас приобретает черты советского

Президент махачкалинского «Динамо» заявил, что российский футбол стал похож на советский за счет улучшения уровня физической готовности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же “Спартак” начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идёт в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше. Российский футбол сейчас приобретает черты советского. О чём я говорю? Уровень физической готовности советских команд многие годы был выше, чем у соперников», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

«В этом компоненте сборная СССР превосходила своих оппонентов. Задача советских команд состояла в том, чтобы все время добавлять темп по ходу игры, а не сбавлять. В последнее время в этом плане российские клубы улучшились. Они стали выглядеть лучше физически», — добавил президент клуба из Махачкалы.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который с 39 очками опережает петербургский «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков. «Динамо» Махачкала находится на 11-м месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Динамо Мх
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