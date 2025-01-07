Гаджи Гаджиев: Футбол в РФ сейчас приобретает черты советского

«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же “Спартак” начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идёт в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше. Российский футбол сейчас приобретает черты советского. О чём я говорю? Уровень физической готовности советских команд многие годы был выше, чем у соперников», — приводит слова Гаджиева Metaratings.